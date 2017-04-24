Овечкин - Мэттьюсу: "Продолжай в том же духе"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто" (2:1 ОТ, 4-2) высоко оценил игру нападающего "Мэйпл Ливз" Остона Мэттьюса. Россиянин пожелал форварду удачи в будущем.

- Мэттьюс здорово проявил себя, - приводит CSN слова Овечкина. - Во время рукопожатия я сказал ему: "Продолжай в том же духе, ты классный хоккеист. Удачи в будущем".

Шестой матч был потрясающим. "Торонто" удалось забить после отскока, но мы не паниковали и были уверены в собственных силах. Мы были сконцентрированы и продолжали играть в свой хоккей, после чего сравняли счет.

В овертайме "Вашингтон" заметил усталость соперника, их защитники стали играть ближе к своим воротам. Было необходимо продолжать прессинговать, что и принесло результат.