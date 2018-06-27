Овечкин мечтает оказаться в Зале славы НХЛ

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сказал, что мечтает попасть в Зал хоккейной славы в Торонто. Во вторник вечером были объявлены новые члены Зала славы. Из россиян туда попал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

- Мечта оказаться в Зале славы, конечно, есть, но это после завершения карьеры. На данный момент моя карьера продолжается, - цитирует ТАСС Овечкина.

Овечкин перешел в "Вашингтон" в 2005 году, по итогам минувшего сезона команда выиграла Кубок Стэнли.