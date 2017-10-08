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07:10 | Хоккей — НХЛ

Овечкин, Малкин и Тарасенко. 11 голов россиян в НХЛ, забитых, пока вы спали

Евгений МАЛКИН. Фото AFP
Евгений МАЛКИН. Фото AFP
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Сегодня ночью в НХЛ состоялось 15 матчей, в которых российские игроки записали на свой счет 10 голов.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ("ВАШИНГТОН")

ЕВГЕНИЙ МАЛКИН ("ПИТТСБУРГ")

ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО ("СЕНТ-ЛУИС")

НИКИТА КУЧЕРОВ ("ТАМПА-БЭЙ")

ВЛАДИСЛАВ НАМЕСТНИКОВ ("ТАМПА-БЭЙ")

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ ("ФЛОРИДА")

НИКИТА ЗАЙЦЕВ ("ТОРОНТО")

ИВАН ПРОВОРОВ ("ФИЛАДЕЛЬФИЯ")

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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ВеликийПашаБуре

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