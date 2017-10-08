Овечкин, Малкин и Тарасенко. 11 голов россиян в НХЛ, забитых, пока вы спали

Сегодня ночью в НХЛ состоялось 15 матчей, в которых российские игроки записали на свой счет 10 голов.
АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ("ВАШИНГТОН")
ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО ("СЕНТ-ЛУИС")
ВЛАДИСЛАВ НАМЕСТНИКОВ ("ТАМПА-БЭЙ")
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Никита Зайцев
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Владимир Тарасенко
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Иван Проворов
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