Овечкин, Малкин и Кучеров забили, пока вы спали. Видео

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во встрече против "Миннесоты" набрал 4 (3+1) очка. Тем самым россиянин достиг отметки в 1100 очков за карьеру.

Защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов в матче против "Уайлд" сделал результативную передачу.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забил гол на последней минуте в пустые ворота "Лос-Анджелеса" (3:1).

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров в игре с "Детройтом" (4:1) набрал 4 (3+1) очка за 18 минут на площадке. Для Кучерова эта шайба стала 31-й в сезоне.

Нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников отдал Кучерову результативную передачу.