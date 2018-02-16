Овечкин, Малкин и Кучеров забили, пока вы спали. Видео

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во встрече против "Миннесоты" набрал 4 (3+1) очка. Тем самым россиянин достиг отметки в 1100 очков за карьеру.
Защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов в матче против "Уайлд" сделал результативную передачу.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забил гол на последней минуте в пустые ворота "Лос-Анджелеса" (3:1).
Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров в игре с "Детройтом" (4:1) набрал 4 (3+1) очка за 18 минут на площадке. Для Кучерова эта шайба стала 31-й в сезоне.
Нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников отдал Кучерову результативную передачу.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Детройт Ред Уингз
- Миннесота Уайлд
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
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Кучеров и Овечкин набрали не по (3+1) очка, а по (1+3). Но все равно красавчики (особенно, Куч).
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