Овечкин, Малкин, Бобровский, Тарасенко и Кучеров сыграют в Матче звезд НХЛ

НХЛ объявила составы команд на Матч звезд, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января. В звездном уик-энде примет участие пять российских хоккеистов – Никита Кучеров, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко.
Атлантический дивизион: нападающие – Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй"), Брэд Маршан ("Бостон"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Франс Нильсен ("Детройт"), Кайл Окпосо ("Баффало"), Винсент Трочек ("Флорида"); защитники – Виктор Хедман ("Тампа-Бэй"), Эрик Карлссон ("Оттава"), Ши Уэбер ("Монреаль"); вратари – Кэри Прайс ("Монреаль"), Туукка Раск ("Бостон").
Дивизион метрополитан: Сидни Кросби ("Питтсбург"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси"), Евгений МАЛКИН ("Питтсбург"), Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон"), Уэйн Симмондс ("Филадельфия"), Джон Таварес ("Айлендерс"); защитники – Джастин Фолк ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Райан Макдона ("Рейнджерс"); вратари – Сергей БОБРОВСКИЙ ("Коламбус"), Брэйден Холтби ("Вашингтон").
Центральный дивизион: Патрик Кейн ("Чикаго"), Патрик Лайне ("Виннипег"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис"), Джонатан Тэйвз ("Чикаго"); защитники – Пи. Кей. Суббан ("Нэшвилл"), Данкан Кит ("Чикаго"), Райан Сутер ("Миннесота"); вратари – Кори Кроуфорд ("Чикаго"), Деван Дубник ("Миннесота").
Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Джонни Годро ("Калгари"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Райан Кеслер ("Анахайм"), Джо Павелски ("Сан-Хосе"); защитники – Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Кэм Фаулер ("Анахайм"); вратари – Мартин Джонс ("Сан-Хосе"), Майк Смит ("Аризона").