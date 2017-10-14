Овечкин, Кузнецов и Панарин зажгли этой ночью

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 9-ю шайбу в сезоне в матче против "Нью-Джерси" (5:2). Всего на его счету 10 (9+1) очков в 5 встречах "регулярки".

Его одноклубник Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами в этой встрече и установил новый рекорд клуба. Он стал первым игроком в истории команды, которому удалось сделать 10 результативных передач в 5 стартовых играх сезона.

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин забросил невероятную шайбу в матче против "Рейнджерс" (3:1). Этот гол стал для российского хоккеиста первым за клуб.