06:30 | Хоккей — НХЛ

Овечкин, Кузнецов и Панарин зажгли этой ночью

Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 9-ю шайбу в сезоне в матче против "Нью-Джерси" (5:2). Всего на его счету 10 (9+1) очков в 5 встречах "регулярки".

Его одноклубник Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами в этой встрече и установил новый рекорд клуба. Он стал первым игроком в истории команды, которому удалось сделать 10 результативных передач в 5 стартовых играх сезона.

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин забросил невероятную шайбу в матче против "Рейнджерс" (3:1). Этот гол стал для российского хоккеиста первым за клуб.

Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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