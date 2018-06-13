Овечкин, Кузнецов и Орлов с нетерпением ждут встречи с Трампом

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что пойдет на традиционный чемпионский прием в Белом доме. Ранее в американской прессе возникли споры по поводу того, должны ли игроки "Кэпиталз" идти на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

- Да, я с нетерпением жду этого. Не могу дождаться, никогда там не был, - приводит Washington Post слова Овечкина. - Были только фотографии около Белого дома. Это будет весело.

- Да, это здорово. Если мы можем видеть президента, это огромная привилегия, - заявил нападающий Евгений Кузнецов. - Даже если это президент не моей страны.

- Если нас пригласят, почему бы нет? Я не вижу здесь никаких проблем, - сказал защитник Дмитрий Орлов. - Ведь это традиция. Будет здорово посетить Белый дом.