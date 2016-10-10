Овечкин, Кузнецов и Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками

Хоккеисты "Вашингтона" нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками. Об этом сообщает пресс-служба "Кэпиталз".
Хоккеисты сфотографировались для специального календаря на фоне вашингтонского Капитолия. Стоимость одного календаря составит 20 долларов, вырученные деньги поступят в приют для животных.
Watch @ABC7News today to learn about the @MSEFndn #CapsCanineCalendar, available Nov. 18 to benefit @HomewardTrails pic.twitter.com/OhFnN3eJ3O– CapitalsPR (@CapitalsPR) 10 октября 2016 г.
The Great 8 doing a Caps Canine Calendar shoot here at - fittingly - The Capitol. @Capitals @MSEFndn @MSE calendars on sale 11/18 @ovi8 pic.twitter.com/OvB4ERH1up– Alex Parker (@ParkerSports) 10 октября 2016 г.
😂 @Kuzya92 & @orlov_09 #CapsCanineCalendar pic.twitter.com/UAjdxgX9To– Washington Capitals (@Capitals) 10 октября 2016 г.