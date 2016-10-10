23:44 10 октября | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин, Кузнецов и Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками

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Хоккеисты "Вашингтона" нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками. Об этом сообщает пресс-служба "Кэпиталз".

Хоккеисты сфотографировались для специального календаря на фоне вашингтонского Капитолия. Стоимость одного календаря составит 20 долларов, вырученные деньги поступят в приют для животных.

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