Овечкин, Кузнецов и Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками

Хоккеисты "Вашингтона" нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками. Об этом сообщает пресс-служба "Кэпиталз".

Хоккеисты сфотографировались для специального календаря на фоне вашингтонского Капитолия. Стоимость одного календаря составит 20 долларов, вырученные деньги поступят в приют для животных.