Овечкин, Кузнецов и Орлов приняли участие в благотворительной фотосессии с собаками

Watch @ABC7News today to learn about the @MSEFndn #CapsCanineCalendar , available Nov. 18 to benefit @HomewardTrails pic.twitter.com/OhFnN3eJ3O

The Great 8 doing a Caps Canine Calendar shoot here at - fittingly - The Capitol. @Capitals @MSEFndn @MSE calendars on sale 11/18 @ovi8 pic.twitter.com/OvB4ERH1up