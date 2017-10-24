Овечкин избежал травмы на тренировке

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который не смог завершить тренировку, избежал травмы, сообщает Nhl.com/ru. Российский нападающий подчеркнул, что с ним все в порядке.
Форвард получил повреждение в ходе одного из упражнений, ударившись о борт. Ему помогли добраться до скамейки, после чего он в сопровождении тренера ушел в раздевалку.
После этого Овечкин принял участие в командной фотосессии. По словам 32-летнего россиянина, он будет тренироваться во вторник.
В девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ нападающий набрал 11 (10+1) очков. Он делит первое место в списке снайперов с форвардом "Тампа-Бэй" Никитой Кучеровым.
Овечкин получил травму на тренировке?//
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Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/alex-ovechkin-injured-on-capitals-practice/c-292192178
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ибо под свитером была майка с изображением самизнаетекого! В ней можно играть даже без защитной амуниции....Факт.
09:45
Werewolf
После этого Овечкин принял участие в командной фотосессии.___________Опять синяк фотографировал?
09:32