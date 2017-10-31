Овечкин или Тарасенко. Из кого "заключенный" лучше?

НХЛ в своем Твиттере предложила пользователям сделать выбор между нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным и форвардом "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко. Игрок "Блюз" на Хэллоуин нарядился в костюм заключенного, повторив прошлогодний костюм соотечестенника.

Отметим, что в образах надзирателей выступили жены хоккеистов Анастасия Шубская и Яна Тарасенко.