18:56 | Хоккей — НХЛ

Овечкин или Тарасенко. Из кого "заключенный" лучше?

1

НХЛ в своем Твиттере предложила пользователям сделать выбор между нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным и форвардом "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко. Игрок "Блюз" на Хэллоуин нарядился в костюм заключенного, повторив прошлогодний костюм соотечестенника.

Отметим, что в образах надзирателей выступили жены хоккеистов Анастасия Шубская и Яна Тарасенко.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kent....

Овечкин красава))))

19:36