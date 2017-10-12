07:30 | Хоккей — НХЛ

Овечкин и Якупов вновь забили, пока вы спали. Видео

Наиль ЯКУПОВ (в центре). Фото AFP
Наиль ЯКУПОВ (в центре). Фото AFP

В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в ворота "Питтсбурга" (2:3). Эта шайба стала 8-й в этом сезоне для россиянина.

Свою третью шайбу за "Колорадо" забросил нападающий Наиль Якупов. В матче с "Бостоном" он набрал 2 (1+1) очка. К слову, по количеству голов он уже сравнялся со своим прошлым сезоном, где забил также три шайбы, только за 40 игр в составе "Сент-Луиса".

Защитник "Колорадо" Никита Задоров подрался хоккеистом "Бостона" Адамом Маккуэйдом.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отметился передачей в матче с "Нью-Джерси" и набрал уже 5 (2+3) очков в этом сезоне.

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби эффектно спас свою команду от возможного выхода один на один от Карла Хагелина.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий