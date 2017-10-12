Овечкин и Якупов вновь забили, пока вы спали. Видео

В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в ворота "Питтсбурга" (2:3). Эта шайба стала 8-й в этом сезоне для россиянина.

Свою третью шайбу за "Колорадо" забросил нападающий Наиль Якупов. В матче с "Бостоном" он набрал 2 (1+1) очка. К слову, по количеству голов он уже сравнялся со своим прошлым сезоном, где забил также три шайбы, только за 40 игр в составе "Сент-Луиса".

Защитник "Колорадо" Никита Задоров подрался хоккеистом "Бостона" Адамом Маккуэйдом.

Nikita Zadorov VS Adam McQuaidhttps://t.co/iENwBeyh5p – Nathan Rudolph (@AvalancheReview) 12 октября 2017 г.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отметился передачей в матче с "Нью-Джерси" и набрал уже 5 (2+3) очков в этом сезоне.

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби эффектно спас свою команду от возможного выхода один на один от Карла Хагелина.