Овечкин и Ягр вошли в топ-20 лучших игроков в истории НХЛ по версии Watchmojo

Популярный сайт Watchmojo завершил свой масштабный годовой проект по выбору лучших игроков в истории НХЛ. В течение года эксперты формировали свою собственную "команду мечты". В результате в топ-10 вошел бывший игрок "Авангарда", а ныне - форвард "Флориды" и второй бомбардир в истории лиги Яромир Ягр. Таке в топ-10 попал еще один действующий хоккеист - капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Возглавил таблицу ожидаемо Уэйн Гретцки, в тройку также вошли Марио Лемье и Горди Хоу.

Примечательно, что в альтернативную команду (условно вторую десятку) попал российский хоккеист - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Полностью список лучших игроков НХЛ по версии Watchmojo выглядит следующим образом:

"Синяя команда" (топ-10):

1. Уэйн Гретцки

2. Марио Лемье

3. Горди Хоу

4. Бобби Орр

5. Морис Ришар

6. Жан Беливо

7. Сидни Кросби

8. Гай Лафлер

9. Яромир Ягр

10. Фил Эспозито

"Красная команда" (места 11-20):

1. Марк Мессье

2. Рэй Бурк

3. Стив Айзерман

4. Майк Босси

5. Джо Сакик

6. Александр ОВЕЧКИН

7. Никлас Лидстрем

8. Бретт Халл

9. Бобби Халл

10. Рон Фрэнсис