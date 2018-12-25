Овечкин и "Вашингтон": еще одна песня на Рождество

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин​ вновь исполнил песню вместе с партнерами по команде в честь рождественских праздников, сообщает Твиттер столичной команды.

Овечкин, Кузнецов и другие игроки "Вашингтона" спели рождественские песенки. Видео

33-летний форвард рассказал о главном подарке на Рождество:

– В первый день Рождества моя настоящая любовь подарила мне кубок, который сделал Лорд Стэнли, – спел Овечкин.

Напомним, что в прошлом сезоне российский спортсмен выиграл первый кубок Стэнли с "Вашингтоном" с 2005 года.

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