Овечкин и "Вашингтон": еще одна песня на Рождество

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь исполнил песню вместе с партнерами по команде в честь рождественских праздников, сообщает Твиттер столичной команды.
Овечкин, Кузнецов и другие игроки "Вашингтона" спели рождественские песенки. Видео
33-летний форвард рассказал о главном подарке на Рождество:
– В первый день Рождества моя настоящая любовь подарила мне кубок, который сделал Лорд Стэнли, – спел Овечкин.
Напомним, что в прошлом сезоне российский спортсмен выиграл первый кубок Стэнли с "Вашингтоном" с 2005 года.
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🎵 The 12 Days of Capmas 🎵– Washington Capitals (@Capitals) 25 декабря 2018 г.
You thought we were done singing?
Merry #Christmas #ALLCAPS Fans! pic.twitter.com/ogfCkLNyJM
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