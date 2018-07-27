Овечкин и Шубская решили, что Анастасия будет рожать первенца в США

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, сообщила, что будет рожать в Америке. Девушка находится на девятом месяце беременности.

- Очень много вопросов на эту тему. Так как мой муж работает в Америке, в те сроки, когда мне ставят роды, ему нужно находится здесь. Для меня главное, чтобы в этот день он был рядом, только поэтому мы приняли решение рожать в Америке. (В любом случае наш ребенок будет русским.), - написала Шубскся.