Овечкин и Орлов проголосовали на выборах президента РФ

Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов приняли участие в выборах президента России, сообщает официальный Твиттер посольства России в США.
#ВыборыПрезидентаРоссии🇷🇺– Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 18 марта 2018 г.
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В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский 🏒хоккейный клуб российские граждане А.Овечкин и Д.Орлов
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✅ #ВаженКаждыйГолос @cikrussia
📷 @ovi8 & @orlov_09 voted🇷🇺#everyVoteMatters pic.twitter.com/kxlKXgisOz
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Werewolf
Thomas_Boy_ Овечкин-то наверняка за Грудинина проголосовал._____За Собчак ))))))
20:56