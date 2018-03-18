20:32 | Хоккей — НХЛ

Овечкин и Орлов проголосовали на выборах президента РФ

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Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов приняли участие в выборах президента России, сообщает официальный Твиттер посольства России в США.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

Thomas_Boy_ Овечкин-то наверняка за Грудинина проголосовал._____За Собчак ))))))

20:56

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