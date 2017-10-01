Овечкин и Малкин не вошли в список потенциальных претендентов на "Харт Трофи" по версии сайта НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не попали в список потенциальных претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов официального сайта НХЛ. Первое место в списке возможных победителей занял действующий обладатель приза самому ценному игроку сезона Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", который набрал 78 очков (11 первых мест).
Также в тройку вошли капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (65 очков, 4 первых места) и нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс (29 очков, 1 первое место). В списке потенциальных претендентов были упомянуты 18 игроков, в числе которых два россиянина - форвард "Тампы" Никита Кучеров (7 место, 10 очков) и напалающий "Коламбуса" Артемий Панарин (13 место, 2 очка).
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Коламбус Блю Джэкетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Эдмонтон Ойлерз
- Артемий Панарин
- Никита Кучеров
- Коннор Макдэвид
- Остон Мэттьюс
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ВеликийПашаБуре
А то, что НХЛ опубликовала ТОП-55 игроков перед наступающим сезоном СЭ конечно не ведомо. Мы лучше про пищевик и его корреру в тысячный раз чего-нибудь настрочим. Ну да ладно, восполняю: 1.Макдэвид 2.Кросби 3.Карлссон 4.Кейн 5.Малкин 6.Бернс 7.Прайс 8.Мэтьюс 9. Кучеров 10.Холтби....14.Тарасенко...16.Бобровский..18.Овечкин...31.Панарин...53.Кузнецов...
11:07