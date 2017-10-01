Овечкин и Малкин не вошли в список потенциальных претендентов на "Харт Трофи" по версии сайта НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не попали в список потенциальных претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов официального сайта НХЛ. Первое место в списке возможных победителей занял действующий обладатель приза самому ценному игроку сезона Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", который набрал 78 очков (11 первых мест).

Также в тройку вошли капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (65 очков, 4 первых места) и нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс (29 очков, 1 первое место). В списке потенциальных претендентов были упомянуты 18 игроков, в числе которых два россиянина - форвард "Тампы" Никита Кучеров (7 место, 10 очков) и напалающий "Коламбуса" Артемий Панарин (13 место, 2 очка).