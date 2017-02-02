Овечкин и Кузнецов забили по голу в победной игре с "Бостоном"

"Вашингтон" нанес поражение "Бостону" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, набравший 3 (1+2) очка. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 25-й в сезоне и 550-й в "регулярках". Его партнер и соотечественник Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей. Еще один россиянин из "Вашингтона" Дмитрий Орлов набрал одно очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Бостон" – 5:2 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Оши – 19 (Бэкстрем), 3:06 – 1:0. Бэкстрем – 14 (Нисканен, Оши), 13:34 – 2:0. Маршанд – 22 (бол., Бержерон, Пастрняк), 18:46 – 2:1. Маршанд – 23 (бол., Спунер, Пастрняк), 22:49 – 2:2. ОВЕЧКИН – 25 (бол., Нисканен, Бэкстрем), 39:45 – 3:2. Коннолли – 9 (ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ), 43:29 – 4:2. КУЗНЕЦОВ – 11 (Уилсон), 55:53 – 5:2. Крейчи – 13 (Пастрняк, Маршанд), 58:29 – 5:3.
Вратари: Холтби – Раск (58:38).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 22 (6+8+8) – 33 (9+8+16).
Наши: Кузнецов (17:27/2/+1), Овечкин (19:29/5/+2), Орлов (19:45/2/+2) – -
Вашингтон. Verizon Center.
fifa_guru
Монте-Кристо, не будет у Ови в этом году 50. В предыдущие сезоны к этому времени обычно 30+ было. В этом сезоне у него в среднем 1 забитая на 2-3 матча
07:51
fifa_guru
Монте-Кристо, не будет у Ови 50 в этом году. Обычно в предыдущие годы уже к этому времени 30+ было. В среднем у него счас одна шайба на 2-3 матча
07:50
fifa_guru
Маршан в этом году блещет как никогда. Не удивлюсь если он возьмет ришара в этом году) Даже в проигранных матчах результативен! оборону Бостона надо ворошить конкретно
07:47
Монте-Кристо(Мститель) .
Овечкину, чтобы забить 50 голов в этом сезоне. Осталось зажечь красный свет за воротами соперников всего 25 раз. Вашингтону предстоит сыграть еще 31 матч. А ведь Саня находится в хорошей форме и для него это теперь вполне реально. Лишь бы не было травм.
07:38
новосибиряк
..Кузя хорош..
07:33
Монте-Кристо(Мститель) .
Классный матч ! Жаль, что начал смотреть только с конца 1 периода. Маршан шайбу забросил уже при мне. Вообще, Маршан - лучший игрок матча ! Очень сильный игрок. Мастер ! Кстати, он на индейца похож. Второй игрок матча, несомненно, Холтби. Холтбище ! На предпоследней минуте игрок Бостона после броска даже начал клюшку поднимать, праздновать гол. Но Холтби чудом шайбу поймал. Раск ему под стать. За три минуты до конца матча Овечкин должен был оформить дубль. Но Раск совершил бесподобный сейв. Третий игрок Матча - Саня Овечкин. Поездка на "Матч звезд" встряхнула его, вывела из спячки. Саня уже вторую игру подряд доминирует на льду. Забил гол со своей точки в большинстве. Кистевым броском. Мог еще несколько раз забить. Да и вообще играл активно. Совершал проходы, демонстрировал дриблинг. Демонстрировал дриблинг и Женя Кузнецов. Кто не знает, его назвали лучшим игроком января в НХЛ. За 5 минут до конца матча Женя решил повторить трюк Мальцева. Когда шайба берется за своими воротами, потом обводится вся пятерка соперника и забивается гол. Обвел только троих ! В своей зоне и средней. Споткнулся на четвертом. При входе в зону соперника. Но Мальцев это делал регулярно, идя по центру, а Женя пытался проскочить вдоль борта. А так защитнику легче. Но гол все же Кузнецов забил. Ювелирно бросив в притирку со штангой. Даже Раск был бессилен. Орлов, как хорош в атаке, так порой нелепо играет в обороне. Его пас на Конноли, когда тот забил, - шедевр. Шедевр с обратной точки зрения игра Орлова, когда забивал Крейчи. Идет жаркая борьба на пятачке у ворот Вашингтона. Холтби отбивает один бросок в упор, второй. На пятачке яростная схватка. Шайба отлетает тут же на пятачке к Крейчи и тот забивает в пустые ворота. Ему никто не мешает. Орлов все это время стоял в стороне и смотрел на события. А обязан был держать Крейчи. Обязан ! Его грубейшая ошибка. На него словно временами какое-то помутнение находит. Неплохо играл и Оши. И даже Бэкстрем временами был заметен на льду. Вообще Вашингтон, ведомый своим капитаном, мне понравился. Понравился и Бостон. И не только Маршан. Но и Раск. И Бержерон. Эта тройка сильно выделяется у медведей. И последнее. Поздравляю Саню Овечкина с 550 забитой шайбой в регулярке НХЛ !!! Саня, ждем 600 в следующем сезоне ! А в этом Ришара ! Цифра 7 уж очень хороша...
07:19