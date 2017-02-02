Овечкин и Кузнецов забили по голу в победной игре с "Бостоном"

"Вашингтон" нанес поражение "Бостону" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, набравший 3 (1+2) очка. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 25-й в сезоне и 550-й в "регулярках". Его партнер и соотечественник Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей. Еще один россиянин из "Вашингтона" Дмитрий Орлов набрал одно очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Бостон" – 5:2 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Оши – 19 (Бэкстрем), 3:06 – 1:0. Бэкстрем – 14 (Нисканен, Оши), 13:34 – 2:0. Маршанд – 22 (бол., Бержерон, Пастрняк), 18:46 – 2:1. Маршанд – 23 (бол., Спунер, Пастрняк), 22:49 – 2:2. ОВЕЧКИН – 25 (бол., Нисканен, Бэкстрем), 39:45 – 3:2. Коннолли – 9 (ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ), 43:29 – 4:2. КУЗНЕЦОВ – 11 (Уилсон), 55:53 – 5:2. Крейчи – 13 (Пастрняк, Маршанд), 58:29 – 5:3.

Вратари: Холтби – Раск (58:38).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 22 (6+8+8) – 33 (9+8+16).

Наши: Кузнецов (17:27/2/+1), Овечкин (19:29/5/+2), Орлов (19:45/2/+2) – -

Вашингтон. Verizon Center.