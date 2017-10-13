Овечкин и Кузнецов встретились с женской сборной России

Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов встретились с женской сборной России, информирует пресс-служба "Столичных". Россиянки приехали в США на выставочные матчи с командами женской НХЛ.
"Вашингтон" в Ньюарке готовится к матчу регулярного чемпионата с "Нью-Джерси". Женская сборная России проведет первый матч серии с "Метрополитен Риветерз".
.@ovi8 and @Kuzya92 met the Women's National Russian Hockey Team at the Prudential Center. #CapsDevils pic.twitter.com/yjeStqkfIV– Washington Capitals (@Capitals) 13 октября 2017 г.
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Werewolf
Ну теперь дома скалкой получат )))))))
20:54