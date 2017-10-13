Овечкин и Кузнецов встретились с женской сборной России

Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов встретились с женской сборной России, информирует пресс-служба "Столичных". Россиянки приехали в США на выставочные матчи с командами женской НХЛ.

"Вашингтон" в Ньюарке готовится к матчу регулярного чемпионата с "Нью-Джерси". Женская сборная России проведет первый матч серии с "Метрополитен Риветерз".