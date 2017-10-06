Овечкин и Кузнецов сыграют в первой тройке против "Оттавы"

"Вашингтон" объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Встреча состоится в 2.30 по московскому времени.

В первой тройке на лед выйдут капитан команд Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Якуб Врана. С ними в обороне будут играть Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен. Голкипер на эту встречу - Брэйден Холтби.