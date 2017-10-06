Овечкин и Кузнецов сыграют в первой тройке против "Оттавы"

"Вашингтон" объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Встреча состоится в 2.30 по московскому времени.
В первой тройке на лед выйдут капитан команд Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Якуб Врана. С ними в обороне будут играть Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен. Голкипер на эту встречу - Брэйден Холтби.
THE LINES! #CapsSens #ALLCAPS pic.twitter.com/2UrFXdoMoK– Washington Capitals (@Capitals) 5 октября 2017 г.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Оттава Сенаторз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Брэйден Холтби
- Мэтт Нисканен
- Якуб Врана
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