Овечкин и Кузнецов отметились шайбами в победном матче против "Флориды"

"Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Флориду" – 4:2. Решающую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин. Другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов также отметился голом.

Отметим, что одну из шайб "Пантерз" в этой встрече забросил Яромир Ягр. 44-летний чешский нападающий забил свой 750-й гол в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Вашингтон" - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Наши: - - Овечкин (16:42/2/+2), Кузнецов (15:59/3/+2), Орлов (21:55/0/-1).