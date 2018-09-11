Овечкин и Кузнецов готовятся к постчемпионскому сезону. Видео

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в сториз своего Инстаграма опубликовал видео с тренировки. На записи показано, как лидер "Кэпиталз" и его одноклубник Евгений Кузнецов готовятся к сезону, в котором команде предстоит защищать звание обладателей Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи" и "Конн Смайт Трофи". Кузнецов в споре за звание самого ценного игрока плей-офф устуил только своему соотечественнику. Также он стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Кубка Стэнли.