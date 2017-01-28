Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл на церемонию оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ, которая проходит в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Кроме того, на мероприятии присутствует форвард СКА Павел Дацюк, который ранее выступал за "Детройт".
Список из 100 игроков приурочен к 100-летнему юбилею лиги. Выбор лучших осуществлялся комиссией в составе 58 человек. В начале января НХЛ объявила фамилии 33 игроков из списка, которые выступали в лиге с 1917 по 1966 год. Сегодня он будет оглашен полностью.
Looking good, @ovi8! Heading to #NHL100 and hanging with Pavel @Datsyuk13! #RockTheRed pic.twitter.com/ikKY0KTXH3– Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2017 г.
staerswimmer23
а этот список каждые 100 лет будет менятся?
06:26
Дилан
Дацюк, Федоров, Овечкин, Малкин, Фетисов и Буре должны попасть в список. Ларионов и Макаров могут тоже.
05:17