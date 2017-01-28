05:03 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл на церемонию оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ, которая проходит в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Кроме того, на мероприятии присутствует форвард СКА Павел Дацюк, который ранее выступал за "Детройт".

Список из 100 игроков приурочен к 100-летнему юбилею лиги. Выбор лучших осуществлялся комиссией в составе 58 человек. В начале января НХЛ объявила фамилии 33 игроков из списка, которые выступали в лиге с 1917 по 1966 год. Сегодня он будет оглашен полностью.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

а этот список каждые 100 лет будет менятся?

06:26

Дилан

Дацюк, Федоров, Овечкин, Малкин, Фетисов и Буре должны попасть в список. Ларионов и Макаров могут тоже.

05:17

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