Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл на церемонию оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ, которая проходит в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Кроме того, на мероприятии присутствует форвард СКА Павел Дацюк, который ранее выступал за "Детройт".

Список из 100 игроков приурочен к 100-летнему юбилею лиги. Выбор лучших осуществлялся комиссией в составе 58 человек. В начале января НХЛ объявила фамилии 33 игроков из списка, которые выступали в лиге с 1917 по 1966 год. Сегодня он будет оглашен полностью.