Овечкин хочет, чтобы Бэкстрем сыграл в четвертом матче с "Тампа-Бэй"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии четвертого матча полуфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (2-1 в серии) отметил, что команде очень помог бы центрфорвард Никлас Бэкстрем. Швед отсутствовал последние матчи из-за травмы, однако уже восстановился и может выйти на лед в предстоящей встрече. Игра начнется сегодня ночью в 3.00 по московскому времени.
– Будет классно, если Бэкстрем вернется сегодня вечером, – отмети Овечкин.
Alex Ovechkin says “It would be pretty cool” if Nicklas Backstrom returns tonight.– Stephen Whyno (@SWhyno) 17 мая 2018 г.
Материалы других СМИ