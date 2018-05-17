18:28 | Хоккей — НХЛ

Овечкин хочет, чтобы Бэкстрем сыграл в четвертом матче с "Тампа-Бэй"


Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии четвертого матча полуфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (2-1 в серии) отметил, что команде очень помог бы центрфорвард Никлас Бэкстрем. Швед отсутствовал последние матчи из-за травмы, однако уже восстановился и может выйти на лед в предстоящей встрече. Игра начнется сегодня ночью в 3.00 по московскому времени.

– Будет классно, если Бэкстрем вернется сегодня вечером, – отмети Овечкин.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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