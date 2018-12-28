Овечкин довел девушку до слез, подарив шайбу на 18-летие. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел фанатку до слез перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Во время разминки он несколько раз подбросил клюшкой шайбу, а затем отправил ее за защитное стекло в руки девушки. Получив подарок фанатка расплакалась. Рядом с ней на стекле была размещена табличка, в тексте которой говорилось, что девушке сегодня исполняется 18 лет.