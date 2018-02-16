Овечкин достиг отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (5:2) набрал 4 (1+3) очка. Тем самым россиянин достиг отметки в 1100 очков за карьеру. На его счету 592 шайбы и 508 передач.

Всего Овечкин провел 978 матчей за "Кэпиталз". В НХЛ он выступает с 2005 года.