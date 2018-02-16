Овечкин достиг отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (5:2) набрал 4 (1+3) очка. Тем самым россиянин достиг отметки в 1100 очков за карьеру. На его счету 592 шайбы и 508 передач.
Всего Овечкин провел 978 матчей за "Кэпиталз". В НХЛ он выступает с 2005 года.
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Ale}{andro
Все мы знаем, как Кросби приписывают секонд ассисты. Ему достаточно проезжая мимо шайбы сохнуть в ее сторону. Да он гениальный распасовщик, а Овечкин гениальный снайпер.
11:58
fifa_guru
Michelangelo.ru один фиг Кросби догонит и перегонит на самом деле. вопрос времени
11:31
AndersenRUS
Смотрите последнюю нарезку с голом в пустые ворота. Забавная форма у болельщиков Вашиков, сборная России :)
10:38
Упёртый русский
Да, Саня опередил Кросбайкина до 1100! Так держать!
09:33
Michelangelo.ru
Овечкин ещё решает побочную задачу - убежать от Кросби по очкам. Понятно, что тот сыграл на 100 матчей меньше, но кто про это вспомнит? А быть первым по очкам с момента появления в лиге (а оно у них одновременное) это престижно, канадцы считают. Перед началом сезона предполагалось, что 8 очков отрыва Кросби съест легко, но пока не удаётся, и, вероятно, в этом сезоне не удастся. А там ... Кросби более хрупкий в плане травм)
08:14
ЮКИ
поздравляю!!!
07:50