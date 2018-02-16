06:49 | Хоккей — НХЛ

Овечкин достиг отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (5:2) набрал 4 (1+3) очка. Тем самым россиянин достиг отметки в 1100 очков за карьеру. На его счету 592 шайбы и 508 передач.

Всего Овечкин провел 978 матчей за "Кэпиталз". В НХЛ он выступает с 2005 года.

 
 

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Ale}{andro

Все мы знаем, как Кросби приписывают секонд ассисты. Ему достаточно проезжая мимо шайбы сохнуть в ее сторону. Да он гениальный распасовщик, а Овечкин гениальный снайпер.

11:58

fifa_guru

Michelangelo.ru один фиг Кросби догонит и перегонит на самом деле. вопрос времени

11:31

AndersenRUS

Смотрите последнюю нарезку с голом в пустые ворота. Забавная форма у болельщиков Вашиков, сборная России :)

10:38

Упёртый русский

Да, Саня опередил Кросбайкина до 1100! Так держать!

09:33

Michelangelo.ru

Овечкин ещё решает побочную задачу - убежать от Кросби по очкам. Понятно, что тот сыграл на 100 матчей меньше, но кто про это вспомнит? А быть первым по очкам с момента появления в лиге (а оно у них одновременное) это престижно, канадцы считают. Перед началом сезона предполагалось, что 8 очков отрыва Кросби съест легко, но пока не удаётся, и, вероятно, в этом сезоне не удастся. А там ... Кросби более хрупкий в плане травм)

08:14

ЮКИ

поздравляю!!!

07:50

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