Овечкин делит с Ягром лидерство по числу голов в овертаймах в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин добился исторического достижения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (6:5 ОТ). Россиянин принес своей команде победу голом в овертайме, который стал для него 19-м в карьере. По этому показателю Овечкин сравнялся с форвардом "Флориды" Яромиром Ягром. Они делят лидерство по числу голову в овертаймах в истории НХЛ.
Отметим, что в игре с "Торонто" четыре очка набрал форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, а защитник команды Дмитрий Орлов набрал два балла.
Айртон
SportsMan Итоговую победу, а не порожняковую.))
10:23
SportsMan
Гол, который приносит победу клубу, очень даже весомое достижение.
09:18