08:51 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин делит с Ягром лидерство по числу голов в овертаймах в истории НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин добился исторического достижения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (6:5 ОТ). Россиянин принес своей команде победу голом в овертайме, который стал для него 19-м в карьере. По этому показателю Овечкин сравнялся с форвардом "Флориды" Яромиром Ягром. Они делят лидерство по числу голову в овертаймах в истории НХЛ.

Отметим, что в игре с "Торонто" четыре очка набрал форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, а защитник команды Дмитрий Орлов набрал два балла.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

SportsMan Итоговую победу, а не порожняковую.))

10:23

SportsMan

Гол, который приносит победу клубу, очень даже весомое достижение.

09:18

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