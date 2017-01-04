Овечкин делит с Ягром лидерство по числу голов в овертаймах в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин добился исторического достижения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (6:5 ОТ). Россиянин принес своей команде победу голом в овертайме, который стал для него 19-м в карьере. По этому показателю Овечкин сравнялся с форвардом "Флориды" Яромиром Ягром. Они делят лидерство по числу голову в овертаймах в истории НХЛ.

Отметим, что в игре с "Торонто" четыре очка набрал форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, а защитник команды Дмитрий Орлов набрал два балла.