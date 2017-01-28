Овечкин, Дацюк, Буре и Федоров - в списке 100 лучших игроков НХЛ

НХЛ огласила список 100 лучших игроков в истории лиги. Ранее были названы 33 игрока, которые играли с 1917 по 1970 год. Сегодня были озвучены имена остальных 67 хоккеистов. Лига распределила их по командам.

Были составлены символические сборные 70-х, 80-х и 90-х годов. В последнюю попали два россиянина - Павел Буре и Сергей Федоров. Экс-игрок "Флориды" провел в лиге 702 матча, в которых набрал 779 (437+342) очка. Федоров, который провел те годы в "Детройте", сыграл в НХЛ 1248 матчей, в которых набрал 1179 (483+696) очков.

В число лучших игроков нового столетия были включены Павел Дацюк и Александр Овечкин. Нападающий, который сейчас выступает за СКА, провел в "Детройте" 953 матча, набрав 918 (314+604) очка. Капитан "Вашингтона" провел в НХЛ 888 матчей на данный момент, в которых заработал 1011 (548+463) очков.

Овечкин стал одним из шести действующих игроков НХЛ, попавших в список. Кроме него, это Яромир Ягр ("Флорида"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Данкан Кит ("Чикаго").