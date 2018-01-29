Овечкин будет рад возвращению Грина в "Вашингтон"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что будет рад, если защитник Майк Грин вернется в команду, сообщает в своем Твиттере журналист The Athletic Крэйг Кастенс. Напомним, что 32-летний хоккеист сейчас выступает за "Детройт", команда находится вне зоны плей-офф.
Грин выступал за "Кэпиталз" с 2005 по 2015 год. В этом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (5+21) очков. Всего в лиге на его счету 139 голов и 318 передач в 769 играх.
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20:07
spetrov
Да, Грин бы не помешал. Если есть шансы вернуть.
19:46
Весёлый©
Вшам нужна скорость. Которую официально разрешили в навозе. Которой подчинились все последние изменения в правилах. Которая родила кучу "звезд советского хоккея", назовем это так. МакДи, Гудрон, Куч, Кейн, Айкел и даже временами (нет, почти всегда) ветераны Стэмкос и Маршанд. И которой нет ни у кого из вашингтонских звёзд, потому что скорость Кузи непродуктивна, а скорость Овечкина только в slow-mo броска.
19:30