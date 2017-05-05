Овечкин будет играть в двух звеньях в матче против "Питтсбурга"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц заявил, что российский нападающий Александр Овечкин будет играть в нескольких звеньях в пятом матче серии плей-офф против "Питтсбурга". Ранее сообщалось, что капитан "Кэпиталз" занимался в третьем звене. На данный момент "Пингвины" ведут в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье, в 2.15 по московскому времени.

– Мы ищем разные сочетания звеньев, – цитирует RMNB Тротца. – Хотим получить больше эффективности от наших игроков. Овечкин? Нам нужно, чтобы он был действительно хорош. Алекс покажет свою игру в следующей игре и мы поймем, правильное ли решение приняли.