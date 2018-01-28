05:24 | Хоккей — НХЛ

Овечкин - автор самого сильного броска в мастер-шоу Матча звезд НХЛ. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ. В первой попытке 32-летний россиянин бросил шайбу со скоростью 98,8 миль/час, а во второй - 101,3 миль/час. Он стал первым нападающим, кому удалось выиграть данный конкурс за последние 16 лет.

Второе место занял Пи.Кей. Суббан из "Нэшвилла", бросивший шайбу со скоростью 98,7 миль/час со второй попытки, а замкнул тройку лучших в данном виде программы Йон Клингберг из "Далласа"​ - 97,6 миль/час.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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shpasic

НХЛ покрывает мухлёвщиков, а чего ещё ждать от организации, где даже допинг-тестирования не проводят.

09:44

Свинству Бой!!#

Саня молодец!

09:43

Свинству Бой!!#

ырланский пятух невезелый опять кукарекает и опять несет бредятину. Иди мочеприемник смени пятушара.

09:42

HBK621381

Весёлый© ==== В твитах пишут, что это даже не slap shot, а snap shot, со скрином. Т.е. Овечкин - мухлёвщик от хоккея, некоторые называют это мастерством. ======= Ну какой же это снапшот? Не знаю, что там пишут в твитерах. Это чистый слэпшот

09:38

Mon65

Поздравляю, Саня!

09:15

SportsMan

Писателей знатоков хоккея также много и по ту сторону океана, не только у нас ))) Победа есть победа, приборы всё показали! ))) Поздравляю Александра!

09:13

Весёлый©

В твитах пишут, что это даже не slap shot, а snap shot, со скрином. Т.е. Овечкин - мухлёвщик от хоккея, некоторые называют это мастерством.

08:56

ЮКИ

сила броска чисто зрительский показатель!о классе игрока он совсем Не говорит!помню,был такой виктор блинов,так он посильнее овечкина бросал.но Лучшим защитником его трудно было назвать!

08:15

Монте-Кристо (Мститель) .

Великий !!!

06:46

igogohruhru

Кто ж как не он?

06:14