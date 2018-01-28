Овечкин - автор самого сильного броска в мастер-шоу Матча звезд НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ. В первой попытке 32-летний россиянин бросил шайбу со скоростью 98,8 миль/час, а во второй - 101,3 миль/час. Он стал первым нападающим, кому удалось выиграть данный конкурс за последние 16 лет.

Второе место занял Пи.Кей. Суббан из "Нэшвилла", бросивший шайбу со скоростью 98,7 миль/час со второй попытки, а замкнул тройку лучших в данном виде программы Йон Клингберг из "Далласа"​ - 97,6 миль/час.