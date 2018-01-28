Овечкин - автор самого сильного броска в мастер-шоу Матча звезд НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ. В первой попытке 32-летний россиянин бросил шайбу со скоростью 98,8 миль/час, а во второй - 101,3 миль/час. Он стал первым нападающим, кому удалось выиграть данный конкурс за последние 16 лет.
Второе место занял Пи.Кей. Суббан из "Нэшвилла", бросивший шайбу со скоростью 98,7 миль/час со второй попытки, а замкнул тройку лучших в данном виде программы Йон Клингберг из "Далласа" - 97,6 миль/час.
SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41– NHL (@NHL) 28 января 2018 г.
Материалы других СМИ
shpasic
НХЛ покрывает мухлёвщиков, а чего ещё ждать от организации, где даже допинг-тестирования не проводят.
09:44
Свинству Бой!!#
Саня молодец!
09:43
Свинству Бой!!#
ырланский пятух невезелый опять кукарекает и опять несет бредятину. Иди мочеприемник смени пятушара.
09:42
HBK621381
Весёлый© ==== В твитах пишут, что это даже не slap shot, а snap shot, со скрином. Т.е. Овечкин - мухлёвщик от хоккея, некоторые называют это мастерством. ======= Ну какой же это снапшот? Не знаю, что там пишут в твитерах. Это чистый слэпшот
09:38
Mon65
Поздравляю, Саня!
09:15
SportsMan
Писателей знатоков хоккея также много и по ту сторону океана, не только у нас ))) Победа есть победа, приборы всё показали! ))) Поздравляю Александра!
09:13
Весёлый©
В твитах пишут, что это даже не slap shot, а snap shot, со скрином. Т.е. Овечкин - мухлёвщик от хоккея, некоторые называют это мастерством.
08:56
ЮКИ
сила броска чисто зрительский показатель!о классе игрока он совсем Не говорит!помню,был такой виктор блинов,так он посильнее овечкина бросал.но Лучшим защитником его трудно было назвать!
08:15
Монте-Кристо (Мститель) .
Великий !!!
06:46
igogohruhru
Кто ж как не он?
06:14