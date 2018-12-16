Овечкин - 6-й по результативной серии среди игроков старше 32 лет

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (4:3 Б), продлил свою результативную серию до 14 матчей. При этом его результативная серия – шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет.

Рекорд принадлежит Адаму Оутсу – 20 матчей в сезоне-1996/97 в возрасте 34 лет. Вторым идет 34-летний Горди Хоу, который в сезоне-1962/63 набирал очки в 16 матчах подряд.

Дальше идут игроки с 15 голами: Люк Робитайл (34 года, сезон-1999/00), Уэйн Гретцки (35,1996/97) и Крис Челиос (33, 1984/85). 33-летний Овечкин делит шестое место с Марселем Дионном (33, 1984/85) и Хоу (35, 1963/64).