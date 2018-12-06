Овечкин - 4-й среди самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занимает 4-е место среди самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes. За год он заработал 14,5 миллионов долларов.

Эта сумма включает в себя не только зарплату хоккеиста, но и доходы от рекламы. Издание отмечает, что хоккеисты прилично зарабатывают на маректинге, но все же 89 процентов их прибыли составляют поступления от клубов.

В первой тройке рейтинга - Коннор Макдэвид, Джон Таварес и Кэри Прайс.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", 19 миллионов долларов)

2. Джон Таварес ("Торонто", 17,3)

3. Кэри Прайс ("Монреаль", 15,6)

4. Александр Овечкин ("Вашингтон", 14,5)

5. Сидни Кросби ("Питтсбург", 14)

6. Джонатан Тэйвз ("Чикаго", 13,7)

7. Джейми Бенн ("Даллас", 13,1)

8. Патрик Кейн ("Чикаго", 12,4)

9. Анже Копитар ("Лос-Анджелес", 12,1)

10. Джон Карлсон ("Вашингтон", 12,1).