Овечкин - 16-й игрок в истории НХЛ, забивший 700 голов,

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата против "Бостона" (4:2), стал 16-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 700 голов за карьеру в лиге, учитывая матчи плей-офф.

На 15-м месте по этому показателю идет Яри Курри (707 голов).

Лидируют Уэйн Гретцки (1016), Горди Хоу (869), Бретт Халл и Яромир Ягр (оба – по 844).

Кроме того, Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с "2+" голами, превзойдя результат Ягра и Майка Босси.