"Оттава" забросила "Вашингтону" три безответных шайбы

"Оттава" переиграла "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Сенаторз" Майк Кондон, отразивший 31 бросок по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Вашингтон" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Келли – 3 (мен., Пайэтт, Клаессон), 1:46 – 1:0. Райан – 11 (Клаессон, Брассар), 4:10 – 2:0. Смит – 12 (бол., Дзингел, Уайдмэн), 31:57 – 3:0.

Вратари: Кондон – Грубауэр.

Штраф: 14 – 10.

Броски: 34 (10+13+11) – 31 (9+13+9).

Наши: – – Кузнецов (15:33/1/0), Овечкин (21:01/7/-2), Орлов (22:25/1/0).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).