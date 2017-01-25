"Оттава" забросила "Вашингтону" три безответных шайбы

"Оттава" переиграла "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Сенаторз" Майк Кондон, отразивший 31 бросок по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" – "Вашингтон" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Келли – 3 (мен., Пайэтт, Клаессон), 1:46 – 1:0. Райан – 11 (Клаессон, Брассар), 4:10 – 2:0. Смит – 12 (бол., Дзингел, Уайдмэн), 31:57 – 3:0.
Вратари: Кондон – Грубауэр.
Штраф: 14 – 10.
Броски: 34 (10+13+11) – 31 (9+13+9).
Наши: – – Кузнецов (15:33/1/0), Овечкин (21:01/7/-2), Орлов (22:25/1/0).
Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).
Werewolf
По моему Мойша какую-то другую нхл смотрит )))))))))))))
08:09
Werewolf
Как делал в прошлые годы? Когда???????????????????????????????????????? Мойша, когда это овечкин заводил команду? Как заводил????? стоянием в ЛКВ? ))))))))))))) Тогда да, прям заведенный ))))
08:08
Монте-Кристо(Мститель) .
Werewolf.............. Табаки, ты путаешь следствие и причину. Команда не играла, не боролась, была ватным тюфяком. Поэтому Овечкин своей активностью и пытался команду встряхнуть. Завести ее. Как делал в прежние годы. Но тебе это не понять. Мозги Табаки не для этого существуют.
07:48
Werewolf
Порадовало поражение вашиков с сухим счетом ))))))))))))) Вот то, о чем я говорил в прошлой статье - попытка Овечкина потянуть одеяло на себя и результат плачевен - 7 бросков , 0 голов, 2 гола из 3 пропустила его пятерка, -2 полезности.... только Оши имеет такую же. У всех остальных меньше. Ну ни разу не может быть лидером. Опять не выспался. Опять перелет.....Опять вторая игра подряд.....Кубок Стенли не возьмут. Плотность игр там высока. Часто играют подряд......следовательно если вашингтон такие слабаки, что так быстро устают, то что ж о нем мечтать......
07:41
Монте-Кристо(Мститель) .
Две грубые ошибки Грубауэра на первых минутах матча повлияли на результат. Третий гол тоже был необязательный. Но при счете 0:3 Грубауэр стал надежен, как Холтби. Начал брать и мертвые шайбы. Никогда не уважал тех вратарей, которые пропускают необязательные голы, не выручают, а потом начинают совершать сейв за сейвом. Например, Варламов. Проигрывая 0:2 Вашингтон побежал отыгрываться, начал суетиться, совершать ошибки и вся игра пошла кувырком. Но и Оттава билась, как никогда, там перед матчем чествовали кого-то из выдающихся деятелей команды в прошлом, поэтому канадцы играли не жалея себя. Да и вратарь их Кондон показал себя с лучшей стороны. Антипод Грубауэра. Подвели Вашингтон и удаления. Их было очень много. Один Кузнецов на лавке штрафников три раза сидел. Овечкин 44-му номеру канадцев рожу набил. Тот весь матч персонально играл против Сани. Достал. Лучшим у Вашингтона был Овечкин. Настоящий капитан ! Но Кордон брал все ! Остальные игроки не поддержали активность лидера. Команда играла второй день подряд, плюс перелет. Заметна была усталость, вялость игроков. В результате у Овечкина прервалась результативная восьмиматчевая серия. А жаль... Но отрицательный результат сейчас команде в принципе на благо. Пусть подумают над слабыми местами. А их хватает. Как в защите, так и в нападении. И последнее. О Питтсбурге. Порадовало поражение команды крысеныша с сухим счетом.
07:30