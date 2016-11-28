05:43 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Оттава" забросила в ворота "Рейнджерс" две безответные шайбы

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"Оттава" взял верх над "Рейнджерс" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Первой звездой встречи признан голкипер ньюйоркцев Крэйг Андерсон, отразивший все 33 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Оттава" – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Пажо - 3 (Пайэтт, Смит), 21:54 - 0:1. Стоун - 6 (бол., Хоффман), 36:11 - 0:2.

Вратари: Раанта (57:13 - 57:22, 57:38 - 57:53, 58:29) - Андерсон.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (13+7+13) - 20 (7+5+8).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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