"Оттава" забросила в ворота "Эдмонтона" две безответных шайбы

"Оттава" взяла верх над "Эдмонтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Голами в составе гостей отметились Майк Хоффман и Бобби Райан. Первая звезда – голкипер "Сенаторз" Крэйг Андерсон, отразивший все 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Оттава" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хоффман - 1 (Пайэтт, Террис), 32:18 - 0:1. Райан - 3 (п.в., Келли), 59:27 - 0:2.

Вратари: Тальбо (58:26 - 59:27) - Андерсон.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 37 (7+12+18) - 22 (4+11+7).

Эдмонтон. Rogers Place.