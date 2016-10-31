06:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Оттава" забросила в ворота "Эдмонтона" две безответные шайбы

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"Оттава" взяла верх над "Эдмонтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Голами в составе гостей отметились Майк Хоффман и Бобби Райан. Первая звезда – голкипер "Сенаторз" Крэйг Андерсон, отразивший все 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Оттава" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хоффман - 1 (Пайэтт, Террис), 32:18 - 0:1. Райан - 3 (п.в., Келли), 59:27 - 0:2.

Вратари: Тальбо (58:26 - 59:27) - Андерсон.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 37 (7+12+18) - 22 (4+11+7).

Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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