"Оттава" забила четыре гола "Питтсбургу" в первом периоде

Хоккеисты "Оттавы" в первом периоде третьего матча 1/2 финала плей-офф НХЛ забросили в ворота "Питтсбурга" четыре безответные шайбы. В составе "Сенаторз" по голу забили Майк Хоффман, Марк Мето, Дерик Брассар и Зак Смит.
Напомним, после двух матчей счет в серии 1-1. Третья и четвертая игра состоятся на площадке "Оттавы".
Якут Хан
Еще до серии писал финал НП:ОС!)) Ну, а то что хищники возьмут чашку я говорил еще после двух побед над индеййами!!! Вот ведь.. Радулов не в тот клуб уехал, а будь он в обойме Нэшвила, то они бы вообще всех выносили))
04:35
Якут Хан
Ау.. кто там за курятину топил?) Стекляшка никакой)))) говорил ведь, что кросбай потащит команду на дно)) ему надо голову лечить, а он раньше времени на лед выскочил. Какой-то лжерепортеришко писал, что 4-1 серия закончится в польщу ПП, чайник тупорылый, ты бы лучше молчал дурачок, а так обосрался))) Было понятно, что курятина из себя все достает в серии с капиталистами, Салли еще и недолечил "звезду" -самозванец)))
04:29
fifa_guru
фуФлери и Кросби по КоньСмайту!)
04:17
жек
капец птицам! Оттава- Нешвилл, Ждем!
04:15