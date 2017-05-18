"Оттава" забила четыре гола "Питтсбургу" в первом периоде

Хоккеисты "Оттавы" в первом периоде третьего матча 1/2 финала плей-офф НХЛ забросили в ворота "Питтсбурга" четыре безответные шайбы. В составе "Сенаторз" по голу забили Майк Хоффман, Марк Мето, Дерик Брассар и Зак Смит.

Напомним, после двух матчей счет в серии 1-1. Третья и четвертая игра состоятся на площадке "Оттавы".