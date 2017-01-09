"Оттава" взяла верх над "Эдмонтоном"

"Оттава" переиграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан нападающий "Сенаторз" Марк Стоун, набравший 3 (1+2) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" – "Эдмонтон" – 5:3 (2:0, 2:3, 1:0)
Голы: Смит – 9 (Стоун, Сиси), 3:36 – 1:0. Хоффман – 11 (бол., Стоун, Террис), 14:53 – 2:0. Марун – 15 (Ландер, Ларссон), 25:58 – 2:1. Марун – 16 (Макдэвид), 27:01 – 2:2. Драйзайтль – 15 (Макдэвид, Секера), 32:59 – 2:3. Стоун – 12 (Смит, Брассар), 33:33 – 3:3. Пайэтт – 5 (Сиси, Мето), 38:14 – 4:3. Террис – 14 (п.в., Хоффман, Фанеф), 58:38 – 5:3.
Вратари: Кондон – Густавссон (58:33 – 58:38).
Штраф: 9 – 9.
Броски: 18 (10+5+3) – 38 (9+12+17).
Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).