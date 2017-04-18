"Оттава" вышла вперед в серии с "Бостоном"

"Оттава" на выезде обыграла "Бостон" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победный гол в этой встрече забил нападающий Бобби Райан. Дублем в составе "Сенаторз" отметился Майк Хоффман.

Этот результат позволил "Оттаве" выйти вперед в серии со счетмо 2-1. Следующая игра состоится на площадке "Брюинз" 20 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Бостон" - "Оттава" - 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хоффман - 1 (Карлссон, Смит), 7:15 - 0:1. Брассар - 2 (Райан, Столберг), 7:40 - 0:2. Хоффман - 2 (бол., Уайдмэн, Брассар), 23:42 - 0:3. Аккьяри - 1 (Лайлз, Нэш), 26:05 - 1:3. Бэкес - 1 (Лайлз, Кросс), 26:47 - 2:3. Пастрняк - 1 (бол., Макэвой, Спунер), 33:51 - 3:3. Райан - 2 (бол., Террис, Карлссон), 65:43 - 3:4.

Вратари: Раск - Андерсон.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 20 (3+7+9+1) - 32 (10+11+7+4).

Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-2 (2:1, 3:4 ОТ)