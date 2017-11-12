"Оттава" вновь победила "Колорадо" в Швеции, Миронов набрал первое очко

"Оттава" обыграла "Колорадо" со счетом 4:3 в вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила в Швеции. "Эвеланш" потерпели третье поражение кряду.

В составе победителей дублем отметился Майк Хоффман, две голевые передачи сделал Эрик Карлссон. У "Колорадо" по два (1+1) очка набрали Александр Керфут и Свен Андригетто.

Нападающий Наиль Якупов провел на льду 12 минут, за которые нанес два броска по воротам. Защитник Андрей Миронов отметился первым результативным баллом в НХЛ, отыграв всего 10 минут. Голкипер Семен Варламов остался в запасе на эту игру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Колорадо" – 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Голы: Комо – 4 (мен., Барберио, Джонсон), 13:13 – 0:1. Хоффман – 5 (бол., Брассар, Карлссон), 20:12 – 1:1. Керфут – 7 (бол., Джонсон, Андригетто), 28:34 – 1:2. Стоун – 12 (Карлссон), 29:16 – 2:2. Андригетто – 5 (Керфут, МИРОНОВ), 30:36 – 2:3. Одуйя – 2 (Томпсон, Пажо), 47:01 – 3:3. Хоффман – 6 (бол.), 53:23 – 4:3.

Вратари: Кондон (Андерсон, 30:36) – Бернье (58:07 – 58:12, 58:36).

Штраф: 10 – 14.

Броски: 40 (16+10+14) – 18 (7+5+6).

Наши: – – Миронов (10:43/0/0), Якупов (12:38/2/0).

11 ноября. Стокгольм. Ericsson Globe.