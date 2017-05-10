"Оттава" – в полуфинале плей-офф НХЛ

"Оттава" взял верх над "Рейнджерс" в шестом выездном матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:2. Эта победа позволила "Сенаторз" выйти в следующий раунд. Первой звездой встречи признан защитник гостей Эрик Карлссон, набравший 2 (1+1) очка.

В финале Восточной конференции "Оттава" встретится с победителем пары "Вашингтон" – "Питтсбург" (счет в серии – 3-3).

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Рейнджерс" – "Оттава" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Счет в серии – 2-4 (1:2, 5:6 ОТ, 4:1, 4:1, 4:5 ОТ)