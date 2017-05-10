"Оттава" – в полуфинале плей-офф НХЛ

"Оттава" взял верх над "Рейнджерс" в шестом выездном матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:2. Эта победа позволила "Сенаторз" выйти в следующий раунд. Первой звездой встречи признан защитник гостей Эрик Карлссон, набравший 2 (1+1) очка.
В финале Восточной конференции "Оттава" встретится с победителем пары "Вашингтон" – "Питтсбург" (счет в серии – 3-3).
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Рейнджерс" – "Оттава" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Счет в серии – 2-4 (1:2, 5:6 ОТ, 4:1, 4:1, 4:5 ОТ)
fifa_guru
отлично) отцепили днищ)
05:54
Якут Хан
3-й нежданчик)) четвертый столичные пройдут ПП?!
05:53