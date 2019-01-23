"Оттава" уступила "Аризоне"

"Оттава" на своем льду проиграла "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это вторая подряд победа "Койотс" и второе кряду поражение "Сенаторз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Аризона" - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Хиностроза - 6 (Паник), 11:39 - 0:1. Райан - 11 (Дзингел, Демело), 21:09 - 1:1. Хиностроза - 7 (Коннотон, Чикран), 23:31 - 1:2. Степан - 10 (Паник, Хиностроза), 26:25 - 1:3. Дзингел - 20 (Дюшен), 47:35 - 2:3.

Вратари: Андерсон (58:54 - 59:50, 59:55) - Кюмпер.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (10+9+8) - 33 (10+11+12).

23 января. Оттава. Canadian Tire Centre.