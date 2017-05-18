"Оттава" разгромила "Питтсбург" и вышла вперед в серии

"Оттава" на своей площадке обыграла "Питтсбург" в третьем матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 5:1. "Сенаторз" в первом периоде забросили четыре шайбы в ворота соперника - отличились Майк Хоффман, Марк Мето, Дерик Брассар и Зак Смит. Во второй двадцатиминутке еще раз ворота "Пингвинз" поразил Кайл Туррис. Гол престижа на счету Сидни Кросби. Российский нападающий гостей Евгений Малкин провел на площадке 16 минут.

Эта победа позволила "Оттаве" выйти вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится 20 мая на площадке "Сенаторз".

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Оттава" - "Питтсбург" - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хоффман - 5 (Террис, Бэрроуз), 0:48 - 1:0. Мето - 2 (Райан, Брассар), 10:34 - 2:0. Брассар - 4 (Макартур, Райан), 12:28 - 3:0. Смит - 1 (Мето, Карлссон), 12:52 - 4:0. Террис - 4 (Хоффман, Клаессон), 38:18 - 5:0. Кросби - 5 (бол., Кессел, Штрайт), 46:07 - 5:1.

Вратари: Андерсон - Флери (Мюррей, 12:52).

Штраф: 12 - 22.

Броски: 29 (12+10+7) - 26 (10+10+6).

Наши: - - Малкин (16:02/1/0).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Счет в серии: 2-1 (2:1 ОТ, 0:1).