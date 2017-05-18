"Оттава" разгромила "Питтсбург" и вышла вперед в серии

"Оттава" на своей площадке обыграла "Питтсбург" в третьем матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 5:1. "Сенаторз" в первом периоде забросили четыре шайбы в ворота соперника - отличились Майк Хоффман, Марк Мето, Дерик Брассар и Зак Смит. Во второй двадцатиминутке еще раз ворота "Пингвинз" поразил Кайл Туррис. Гол престижа на счету Сидни Кросби. Российский нападающий гостей Евгений Малкин провел на площадке 16 минут.
Эта победа позволила "Оттаве" выйти вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится 20 мая на площадке "Сенаторз".
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
"Оттава" - "Питтсбург" - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хоффман - 5 (Террис, Бэрроуз), 0:48 - 1:0. Мето - 2 (Райан, Брассар), 10:34 - 2:0. Брассар - 4 (Макартур, Райан), 12:28 - 3:0. Смит - 1 (Мето, Карлссон), 12:52 - 4:0. Террис - 4 (Хоффман, Клаессон), 38:18 - 5:0. Кросби - 5 (бол., Кессел, Штрайт), 46:07 - 5:1.
Вратари: Андерсон - Флери (Мюррей, 12:52).
Штраф: 12 - 22.
Броски: 29 (12+10+7) - 26 (10+10+6).
Наши: - - Малкин (16:02/1/0).
Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).
Счет в серии: 2-1 (2:1 ОТ, 0:1).
ЮКИ
ку-ку...ку-ку...ку-ку-ре-ку...
07:02
Искремас
Angeldust------------ серия с Кэпс здесь вообще не причем. Вы список травмированных посмотрите, для начала.
07:00
Искремас
С таким лазаретом, как у Питтсбурга, вытащить серию будет очень тяжело. Но посмотрим.
06:59
Angeldust
Питтсбург вымотался в матчах с Кэпсом. Сами игроки говорили, что 7-мой матч например - лучшее что они могли показать, как настоящий финал кубка.
06:57
fifa_guru
igogohruhru мана кончилась
06:56
igogohruhru
МАФ теперь засел в запас надолго. Вполне возможно следующий раз сыграет уже в Вегасе. Почему эта фигня не случилась в 7 игре вашингтона?
06:47
afino61
вот это блицкриг! аплодисменты столичным!
06:44
Якут Хан
У Коня-смайт -3)))) какхеист мля)))))
06:21
Supreme77
Наконец-то "Оттава" победила, а не "Питтсбург" проиграл.
06:17
ВеликийПашаБуре
Малыш Сид забил очень важный голешник, имея при этом коэфф. полезности -3
06:15
gibson
Несчастный случай в первом периоде, Цветок сам себе забил два гола. Питтсбург соберется на следующую игру, в этом нет сомнений.
06:10
Sправедливый
"Оттаву" с победой! В первом периоде залетело всё что можно, ну а дальше ... было делом техники довести матч до победы. Как любят тут некоторые выражаться, "легко и на классе". ))) Позабавил эпизод, когда Малкин у чужих ворот снёс, зачем то прибежавшего туда Дэйли и они исполнили "танец синхронистов". Дружно упали, одинаково прилетели в угол площадки, синхронно поднялись и также дружно поехали "домой". )))
06:09
flyer-19
Всегда считалось, что разгром в хоккее это разница в 5 шайб или более. а сэ уже как в футболе считает( дилетанты
06:06
Easycure
Надо было не просыпаться...
06:05
Алексей Х
Фаворит, говорите, кубка Стэнли? Ну-ну...
06:04