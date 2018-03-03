"Оттава" победила "Вегас" и прервала серию поражений

"Оттава" в гостях обыграла "Вегас" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот результат никак не повлиял на турнирное положение канадского клуба – команда идет на предпоследнем месте Востока, "Голден Найтс" располагаются на второй строчке "Запада".

Отметим, что "Оттава" прервала 5-матчевую серию поражений, а "Вегас" проиграл в третий раз кряду.

В составе победителей тремя результативными передачами отметился Эрик Карлссон, 3 (1+2) очка на счету Бобби Райана. У "Венаса" по два очка набрали Вильям Карлссон (1+1) и Джонатан Маршессо (0+2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Оттава" – 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)

Голы: Смит - 22 (Маршессо, Карлссон), 0:58 - 1:0. Стоун - 20 (Райан), 2:19 - 1:1. Миллер - 8 (бол., Хант, Хаула), 18:22 - 2:1. Райан - 8 (Стоун, Карлссон), 23:57 - 2:2. Дюшен - 18 (бол., Шабо, Хоффман), 30:45 - 2:3. Пажо - 9 (Карлссон, Райан), 34:41 - 2:4. Карлссон - 35 (Маршессо, Смит), 43:35 - 3:4. Карпентер - 7 (мен., Миллер, Носек), 47:55 - 4:4. Бэрроуз - 4 (Карлссон, Маккормик), 48:51 - 4:5.

Вратари: Флери (58:11) - Андерсон.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 29 (3+18+8) - 38 (8+17+13).

3 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.