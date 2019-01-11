"Оттава" победила "Лос-Анджелес", Ковальчук очков не набрал

"Оттава" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 4:1.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук провел на льду 19 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями, его показатель полезности составил "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Оттава" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Клиффорд – 7 (Маззин, Вагнер), 23:47 – 1:0. Райан – 9 (бол., Ткачак, Дзингел), 34:59 – 1:1. Тирни – 5 (Бедкер, Балцерс), 36:40 – 1:2. Воланин – 2, 41:22 – 1:3. Тирни – 6 (п.в., Смит, Сиси), 59:02 – 1:4.

Вратари: Куик (57:39 – 57:46, 58:02 – 59:02) – Нильссон.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 34 (18+6+10) – 27 (10+9+8).

Наши: Ковальчук (19.39/1/-1) – -.

11 января. Лос-Анджелес. Staples Center.