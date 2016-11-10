"Оттава" победила "Баффало" по буллитам

"Оттава" взяла верх над "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились при счете 1:1. Первой звездой встречи признан голкипер "Сенаторз" Майк Кондон, отразивший 31 бросок из 32.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Оттава" – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Баптист - 1 (Шнайдер, Грант), 2:49 - 1:0. Дзингел - 5 (Брассар, Фанеф), 27:15 - 1:1.
Победный буллит: Райан.
Вратари: Ленер - Кондон.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 32 (8+8+8+8) - 29 (8+11+10+0).
Наши: Куликов (23:44/0/-1) – -
Баффало. KeyBank Center.