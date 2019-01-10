"Оттава" победила "Анахайм" и прервала серию поражений из 8 матчей

"Оттава" одержала волевую победу над "Анахаймом" в овертайме со счетом 2:1. "Сенаторз" прервали серию поражений из 8 матчей кряду, в свою очередь "Утки" не могут победить уже на протяжении 9 матчей.

В составе победителей отличились Бобби Райан и Колин Уайт, у "Анахайма" забросил Якоб Сильверберг. "Оттава" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, "Дакс" идут на 8-м месте Западной.

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"Анахайм" – "Оттава" – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Сильверберг - 11 (Монтур, Кольяно), 8:52 - 1:0. Райан - 8 (Демело, Тирни), 49:23 - 1:1. Уайт - 11 (Стоун), 61:34 - 1:2.

Вратари: Гибсон - Нильссон.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 33 (5+18+10+0) - 30 (7+11+10+2).

10 января. Анахайм. Honda Center.