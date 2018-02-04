"Оттава" по буллитам обыграла "Филадельфию"

"Оттава" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Филадельфию" - 4:3 в серии буллитов. Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 24 минуты 17 секунд и завершил встречу с показателем "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Оттава" - 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дюшен - 12 (Хоффман, Уайт), 10:53 - 0:1. Брассар - 13 (Сиси, Дзингел), 11:32 - 0:2. Кутюрье - 27 (Гудас, Конекны), 23:53 - 1:2. Дидоменико - 4 (Дзингел), 33:02 - 1:3. Жиру - 16 (Мэннинг, Конекны), 54:15 - 2:3. Патрик - 5 (Гостисбеер, Конекны), 59:57 - 3:3.

Победный буллит: Хоффман.

Вратари: Лион (Нойвирт, 40:00, 58:37 - 59:57) - Андерсон.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 36 (8+12+16+0) - 29 (10+13+3+3).

Наши: Проворов (24:17/1/-1) - -.

3 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.