"Оттава" переиграла "Айлендерс" Кулемина, забросив шесть шайб

"Оттава" нанесла поражение "Айлендерс" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Дублем в составе "Сенаторз" отметился нападающий Зак Смит, в активе которого также одна результативная передача. Российский форвард ньюйоркцев Николай Кулемин очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Оттава" – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Голы: Райан - 6 (Террис, Дзингел), 10:30 - 0:1. Смит - 6 (Стоун, Карлссон), 17:20 - 0:2. Ли - 10 (Бэйли), 20:27 - 1:2. Бовилье - 3 (Хэмоник), 34:07 - 2:2. Стоун - 10 (бол., Карлссон, Фанеф), 35:03 - 2:3. Брассар - 6 (Стоун, Смит), 45:45 - 2:4. Смит - 7 (мен., п.в.), 56:33 - 2:5. Пайэтт - 3 (п.в., Келли), 59:34 - 2:6.

Вратари: Берубе - Хэммонд (Кондон, 16:45).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (9+11+11) - 34 (13+13+8).

Наши: Кулемин (12:35/0/-1) – -

Нью-Йорк. Barclays Center.